Китай запретил на месяц рейс «Аэрофлота» в Шанхай из-за коронавируса

Управление гражданской авиации КНР еще на месяц запретило авиакомпании «Аэрофлот» выполнять рейс Москва — Шанхай из-за 11 случаев COVID-19, выявленных у пассажиров рейса SU208 9 октября, следует из заявления правительства Шанхая.
Ранее власти Китая запретили «Аэрофлоту» с 19 октября на одну неделю выполнение рейсов Москва-Шанхай из-за восьми случаев COVID-19, выявленных у пассажиров рейса SU208 от 2 октября.
«В соответствии с уведомлением управления гражданской авиации о корректировке международных пассажирских рейсов с 26 октября приостановить и далее выполнение рейсов по указанному маршруту на четыре недели », — говорится в заявлении, которое 13 октября приводит РИА Новости.
Решение было принято в связи с тем, что количество пассажиров с положительным тестом на COVID-19 рейса SU208 превысило пять человек.
В марте в рамках мер по борьбе с распространением эпидемии ведомство потребовало от иностранных авиакомпаний оставить лишь одно направление сообщения с Китаем и выполнять один рейс в неделю, а от китайских авиаперевозчиков потребовали оставить лишь один маршрут с каждым государством и также выполнять не более одного рейса в неделю. Кроме того, в рамках предотвращения завоза COVID-19 в страну власти запретили въезд всем иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и лиц некоторых других категорий.