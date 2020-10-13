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13.10.2020 00:11
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Rolls-Royce по требованию ЕС уберёт с капота подсвеченный «Дух экстаза»

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Британский автопроизводитель Rolls-Royce должен убрать с капотов своих машин традиционную фигурку Spirit of Ecstasy («Дух экстаза») с подсветкой. Это требование Евросоюза.

Как пишут 12 октября «Ведомости» со ссылкой на Daily Mail, установка подсвечиваемой статуэтки противоречит директиве Евросоюза о световом загрязнении. Компания подчинится новым правилам, поскольку Великобритания до своего полного выхода из ЕС обязывается соблюдать все нормы объединения. В департаменте транспорта Великобритании подтвердили, что, в соответствии с межгосударственными соглашениями, такие элементы на капоте недопустимы.

Подсветка «Духа экстаза» — дополнительная опция стоимостью 3,5 тысячи фунтов стерлингов (то есть 4,5 тысячи евро). Она предлагалась с 2017 по 2019 годы для всех моделей Rolls-Royce, включая топовый Phantom, предыдущее поколение Ghost, спортивные модели Wraith, кабриолет Dawn и внедорожник Cullinan. На уже проданных машинах фигурки демонтируют и заменят на обычные. Вернут ли покупателям 4,5 тысячи евро, не сообщается.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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