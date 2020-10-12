Четырехлетнего сына подозреваемых по делу онкологов забрали в больницу. Они просили отдать ребенка родственникам

Как стало известно «Фонтанке» 12 октября, во время обыска в квартире Войтович в жилкомплексе «Привилегия» в Петроградском районе следователи ГСУ ГУ МВД вызвали скорую помощь и передали врачам сына подозреваемых. Его отвезли в детскую инфекционную больницу № 3 на Васильевском острове, откуда мальчика доставят в социальный приют.

Полиция изъяла четырехлетнего сына Сергея и Алеси Войтович, арестованных по делу онкологов. Передавать мальчика родственникам отказались, сославшись на выходной день и бюрократические сложности.

В Петербурге находятся бабушка ребенка и его старший совершеннолетний брат по отцовской линии — от первого брака 51-летнего Войтовича. У семьи есть няня. Представители подозреваемых безуспешно пытались убедить полицейских, что отрывать ребенка от родственников нет необходимости и даже опасно. Мальчик страдает тяжелым хроническим заболеванием, о должном уходе полностью осведомлена няня.



Изъятие ребенка «Фонтанке» подтвердил адвокат Леонид Федоров, защищающий Алесю Войтович.



«Полиция сослалась на невозможность оформить в выходной день - обыск был в субботу - нотариальное согласие родителей, - уточнил адвокат. - Грубо говоря, облегчили себе задачу, хотя ребенок в таком возрасте, как мне кажется, не должен отвечать за родителей».



В Петербурге 12 октября арестованы шесть человек по делу онкологов. Следствие считает, что медперсонал пяти государственных клиник похищал препараты для химиотерапии и передавал сторонним лицам для перепродажи. Ущерб оценивается в 1,7 миллиона рублей.



Из руководителей клиник расследование прокомментировал только главврач Городского онкодиспансера Эльдар Топузов. Он назвал уголовное дело «ужасным хищением среди медсестер» и пообещал усилить контроль над препаратами.

