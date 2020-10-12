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12.10.2020 22:37
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«ОМОН с оружием и дубинками гоняется за людьми по дворам». В Минске вновь звучат взрывы гранат, идут массовые задержания

Протестующие против Александра Лукашенко вышли на акции по всему Минску вечером 12 октября. Их начали жестко задерживать с применением спецсредств, ситуация все больше напоминает начало протестов в августе.

Сторонники оппозиции вышли сегодня вечером в основном в спальных районах Минска. Протестами охвачены северо-запад и юго-восток столицы. В Каменной горке протестующие попытались построить баррикады, однако оперативно прибыл ОМОН и уничтожил заграждения.

Милиция также проводит массовые задержания, в том числе в Каменной горке.

«В Лебяжьем ОМОН с оружием и дубинками гоняется за людьми по дворам», - описывает ситуацию в другом районе Минска портал tut.by.

Задерживают протестующих по всему городу, уточняют местные журналисты. Они пишут, что ситуация все больше напоминает начало протестов в августе, когда ОМОН действовал максимально жестко. Ранее сегодня милиция применила светошумовые патроны и слезоточивый газ против марша пенсионеров. В МВД Белоруссии уже обещали начать применять и боевое оружие. Пока очевидцы сообщают о взрывах светошумовых гранат и выстрелах.

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Комментарии (8)

Oleg_I
Оппозиции пора уже к плану Б переходить. Или там одн мазохисты в Минске и им в принципе огребать нравится? Может, они тогда просто у себя дома будут друг дружку палками лупить? Зачем ради этого на улицу ходить, непонятно.
hal9000
Правильно делают..белорусов надо почаще пороть..ато глупые слушают всяких болванов...работать нехотят вот тока с флагами бегают..
Bobr Dobr
Зачем пересказывать Nexty? Там польский бюджет и польские цели.

Россияне одобряют действия белорусской милиции против оранжевой чумы. Пусть бьют дубинками, может ума прибавится.
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