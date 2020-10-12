«ОМОН с оружием и дубинками гоняется за людьми по дворам». В Минске вновь звучат взрывы гранат, идут массовые задержания
Протестующие против Александра Лукашенко вышли на акции по всему Минску вечером 12 октября. Их начали жестко задерживать с применением спецсредств, ситуация все больше напоминает начало протестов в августе.
Сторонники оппозиции вышли сегодня вечером в основном в спальных районах Минска. Протестами охвачены северо-запад и юго-восток столицы. В Каменной горке протестующие попытались построить баррикады, однако оперативно прибыл ОМОН и уничтожил заграждения.
Милиция также проводит массовые задержания, в том числе в Каменной горке.
«В Лебяжьем ОМОН с оружием и дубинками гоняется за людьми по дворам», - описывает ситуацию в другом районе Минска портал tut.by.
Задерживают протестующих по всему городу, уточняют местные журналисты. Они пишут, что ситуация все больше напоминает начало протестов в августе, когда ОМОН действовал максимально жестко. Ранее сегодня милиция применила светошумовые патроны и слезоточивый газ против марша пенсионеров. В МВД Белоруссии уже обещали начать применять и боевое оружие. Пока очевидцы сообщают о взрывах светошумовых гранат и выстрелах.