Видео с совещания в режиме онлайн 12 октября опубликовало издание «Блокнот» . Судя по записи, Владимирова не устроило, что Курбатову подсказывают за кадром ответы на губернаторские вопросы. «То Света, то еще какой-то голос там говорит за кадром. Да задолбали уже, — вспылил глава Ставрополья. — Вы че, в театральной яме там сидите все? Садитесь и вместо него отвечайте. будьте главой тогда. Александр Вячеславович, а ты либо глава, либо не глава на хрен. Задолбало это уже все».

Предметом разговора была некая дорога к школе, которая то ли построена, то ли запроектирована — это и пытался узнать Владимиров. Мэр Кисловодска, в свою очередь, настаивал, что этот вопрос вообще не надо поднимать как проблему. «Ну сделаем мы, все всё понимают, — успокаивал он и одновременно жаловался. — У нас получается, по каждому объекту цифры летят. То 200 млн на инженерку нужно, то туда нужно, то туда нужно. Но в данной ситуации мы делали этот проект, чтобы не упустить финансирование. И брали гарантийные письма, иначе мы вообще не успели бы этот объект заявить в Минкавказ».

На словах о гарантийных письмах Владимиров окончательно отошел от протокола. «Если ты думаешь, что ты герой Советского Союза, то ни фига ты не герой. Гарантированные письма ты брал. Да ты сейчас проектировать начнешь все объекты, которые ты мне говоришь, и будет и 200, и 500 млн, я точно это знаю... У меня зла не хватает просто. Если ты сам не будешь разбираться, сам лично, сам не будешь проекты видеть, то ничего не будет. Тебе каждую цифру подсказывают». Курбатов в последний раз призывает не считать этот вопрос проблемным и нарывается на финальную отповедь: «Проект на дорогу есть? Экспертиза есть? Предоставь мне ее сегодня. Не предоставишь — иди вон тогда. Я посмотрю. Чтобы ты перестал врать!».