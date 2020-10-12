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12.10.2020 20:14
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Подросток в России погиб из-за опрокидывания футбольных ворот

Генеральный директор строительной организации в Дагестане подозревается в причинение смерти по неосторожности подростку.

Как сообщается 12 октября на сайте республиканского СУ СК, спортивная площадка в селе Тлярата была построена в конце декабря 2019 года. 7 октября 2020 года 13-летний школьник начал раскачиваться на перекладине футбольных ворот, они опрокинулись, и мальчик получил смертельные травмы. По данным следствия, ворота были не закреплены.

Фото: СУ СК по Республике Дагестан
Фото: СУ СК по Республике Дагестан
Фото:

СУ СК по Республике Дагестан

«Генеральный директор, являясь ответственным за качественное выполнение указанных работ, не принял меры по контролю и проверке соответствия установленных футбольных ворот требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, то есть не проверил, закреплены ли футбольные ворота болтами к футбольной площадке», — отмечается в сообщении СК. В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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Комментарии (1)

Гражданкa
из года в год подобные случаи - качался/висел на штанге ворот, штанга упала, ворота упали, сам упал, погиб - может, пора сделать какие-то выводы?
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