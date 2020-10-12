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12.10.2020 19:32
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Полицейские нагрянули на Софийскую овощебазу. Они ищут того, кто мог убить своего должника из-за 1,5 млн рублей

Полицейские продолжают поиски человека, который может быть причастен к смерти жителя Московского района. С этой целью они нагрянули на территорию Софийской овощебазы в Петербурге 12 октября.

Как стало известно «Фонтанке», их визит связан с оперативно-разыскными мероприятиями, направленными на поимку мужчины, который до смерти избил своего должника на проспекте Космонавтов.

Пострадавшего нашли с пробитой головой, переломанным лицом, травмами груди и живота, повреждением внутренних органов в минувший четверг. В тяжёлом состоянии его доставили в больницу, однако сердце пострадавшего через три часа перестало биться. Родственники погибшего рассказали полиции, что конфликт развязал некий Наридин, которому покойный якобы был должен полтора миллиона рублей. С места происшествия он скрылся на «Тойоте Камри», зарегистрированной на 24-летнего мужчину.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

sektor7
Незачем было браться за обнал.
А если взялся, то отдавай. Неважно-кинули тебя до этого в цепочке или деньги к рукам прилипли.
260551481
Мораль сей басни следующая: оброк с базы в пользу ведомства Плугина будет увеличен, как и отпускные цены в последующем.
8967
Ленинградцы, дети мои!

Ленинградцы, гордость моя! (с)
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