Полицейские нагрянули на Софийскую овощебазу. Они ищут того, кто мог убить своего должника из-за 1,5 млн рублей

Полицейские продолжают поиски человека, который может быть причастен к смерти жителя Московского района. С этой целью они нагрянули на территорию Софийской овощебазы в Петербурге 12 октября.



Как стало известно «Фонтанке», их визит связан с оперативно-разыскными мероприятиями, направленными на поимку мужчины, который до смерти избил своего должника на проспекте Космонавтов.



Пострадавшего нашли с пробитой головой, переломанным лицом, травмами груди и живота, повреждением внутренних органов в минувший четверг. В тяжёлом состоянии его доставили в больницу, однако сердце пострадавшего через три часа перестало биться. Родственники погибшего рассказали полиции, что конфликт развязал некий Наридин, которому покойный якобы был должен полтора миллиона рублей. С места происшествия он скрылся на «Тойоте Камри», зарегистрированной на 24-летнего мужчину.

