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12.10.2020 19:21
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Google хотят заставить продать Chrome

Министерство юстиции и генеральная прокуратура США собираются направить иск в отношении корпорации Google, в результате которого она может потерять браузер Chrome и часть своего рекламного бизнеса. Об этом сообщает 12 октября «Газета.Ru» со ссылкой на Politico.

Официальные слушания по делу планируется начать в ближайшие недели. Таким образом, отмечает издание, американские власти хотят ослабить влияние Google, доминирующей на мировом рынке онлайн-рекламы.

Минюст США, по данным журналистов, также планирует подать второй иск — об использовании Google собственной операционной системы Android в целях укрепления своего положения на рынке.

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