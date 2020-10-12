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12.10.2020 19:14
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В Петербурге и области будет не только холодно: МЧС предупреждает о сильном тумане

Штормовое предупреждение объявило ГУ МЧС по Ленинградской области.

По прогнозу синоптиков, 12 октября начиная с 21–24 часов в регионе ожидается туман, видимость при котором может упасть до 500 метров и менее. 13 октября туман в Ленобласти возможен ночью и утром местами.

Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб / vk.com/grib_spb

Автомобилистам при таких погодных условиях лучше отказаться от поездки, а если это невозможно, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Сейчас на Петербург движутся холодные воздушные массы, ночью может быть минус, а в выходные — даже снег. Холодный период продлится до 21 октября, рассказал «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов.

Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб / vk.com/grib_spb

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