Во время пандемии COVID-19 в России закрылись две трети магазинов

С марта по июль 2020 года в России закрылось примерно 62% торговых точек, говорится в материалах Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), опубликованных 12 октября. «Сокращение платежеспособного спроса, законодательные ограничения негативно сказываются на отрасли», — говорится в исследовании.
По сравнению с 2017 годом число предприятий снизилось на 26%. Но основная волна закрытий бизнеса пришлась именно на период пандемии, в том числе из-за сложностей с арендодателями. «Повторный локдаун может привести к сокращению субъектов малого и среднего предпринимательства вдвое», — отмечают в АКОРТ.
Участники ассоциации из числа непродовольственных ретейлеров за время локдауна потеряли 105 млрд рублей. Продуктовые сети были вынуждены нести повышенные затраты. Так, расходы на СИЗ (в первую очередь маски) и дезинфекцию в 2020 году могут составить 7,3 млрд рублей.
Ассоциация предлагает оказать меры поддержки отрасли, в частности снять избыточные ограничения на алкогольном рынке и барьеры для нестационарной торговли, а также предоставить отсрочку по уплате НДС и страховых взносов во внебюджетные фонды на шесть месяцев, что даст суммарный эффект для торговли в сумме более 405 млрд рублей.