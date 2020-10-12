Во время пандемии COVID-19 в России закрылись две трети магазинов

С марта по июль 2020 года в России закрылось примерно 62% торговых точек, говорится в материалах Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), опубликованных 12 октября. «Сокращение платежеспособного спроса, законодательные ограничения негативно сказываются на отрасли», — говорится в исследовании.



По сравнению с 2017 годом число предприятий снизилось на 26%. Но основная волна закрытий бизнеса пришлась именно на период пандемии, в том числе из-за сложностей с арендодателями. «Повторный локдаун может привести к сокращению субъектов малого и среднего предпринимательства вдвое», — отмечают в АКОРТ.

