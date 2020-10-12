Два часа ожидания на эвакуаторе на Бухарестской закончились победой «паркмена»
Житель Петербурга решил «опротестовать» эвакуацию своей машины, не дожидаясь, пока ее увезут на штрафстоянку. На этот раз история обошлась без скандала и закончилась «хеппи-эндом».
Как рассказал «Фонтанке» автомобилист, машина стояла на Бухарестской улице, около дома 94. О том, что парковка там запрещена, мужчина не знал. По его словам, знаки там появились не так давно, и он их не заметил. О том, что автомобиль эвакуируют, ему сообщил по телефону «какой-то школьник». Когда мужчина спустился, автомобиль уже стоял на эвакуаторе. Он залез в машину, чтобы ее не увезли, и готов был «сидеть до последнего».
По словам автомобилиста, инспектор предлагал ему пройти в служебную машину посмотреть протокол, но он отказался, опасаясь, что, стоит покинуть автомобиль, его увезут. Звонок в полицию результатов тоже не принес.
В результате мужчина прождал на эвакуаторе около двух часов, но ситуация все-таки разрешилась в его пользу. Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД, водителю выписали штраф за неправильную парковку и вернули машину, уехал он сам.
Напомним, что по закону если владелец автомобиля успел до начала движения эвакуатора, то он вправе забрать свою машину, получив постановление о штрафе за нарушение правил парковки. Если эвакуатор уже начал движение, то автовладелец обязан оплатить услуги по перемещению авто уже на специализированной стоянке. Эвакуировать же машину с человеком внутри незаконно.