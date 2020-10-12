Два часа ожидания на эвакуаторе на Бухарестской закончились победой «паркмена»

Житель Петербурга решил «опротестовать» эвакуацию своей машины, не дожидаясь, пока ее увезут на штрафстоянку. На этот раз история обошлась без скандала и закончилась «хеппи-эндом».



Как рассказал «Фонтанке» автомобилист, машина стояла на Бухарестской улице, около дома 94. О том, что парковка там запрещена, мужчина не знал. По его словам, знаки там появились не так давно, и он их не заметил. О том, что автомобиль эвакуируют, ему сообщил по телефону «какой-то школьник». Когда мужчина спустился, автомобиль уже стоял на эвакуаторе. Он залез в машину, чтобы ее не увезли, и готов был «сидеть до последнего».