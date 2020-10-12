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12.10.2020 18:09
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В Мариинской больнице иссякают запасы донорской крови. Горожан просят откликнуться

Мариинская больница в Петербурге объявила об открытии дополнительного приёма доноров.

«Донорский светофор на сайте отделения «горит красным цветом» — это означает, что не хватает каждой группы крови, как положительной, так и отрицательной», — говорится на сайте больницы 12 октября.

Красный сигнал донорского светофора означает, что запас крови в больнице достиг критического минимума.

Сдать кровь в отделении переливания теперь можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00. Для уменьшения времени ожидания просят предварительно сообщить о своём визите по телефону 275-74-55. По этому же номеру можно получить дополнительную информацию.

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Комментарии (2)

Петр Петров
мы готовы, в обмен на что?
mikkola2008
А вам нужна кровь третья минус?
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