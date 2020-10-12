В Мариинской больнице иссякают запасы донорской крови. Горожан просят откликнуться

Мариинская больница в Петербурге объявила об открытии дополнительного приёма доноров.



«Донорский светофор на сайте отделения «горит красным цветом» — это означает, что не хватает каждой группы крови, как положительной, так и отрицательной», — говорится на сайте больницы 12 октября.



Красный сигнал донорского светофора означает, что запас крови в больнице достиг критического минимума.



Сдать кровь в отделении переливания теперь можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00. Для уменьшения времени ожидания просят предварительно сообщить о своём визите по телефону 275-74-55. По этому же номеру можно получить дополнительную информацию.

