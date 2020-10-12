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12.10.2020 18:23
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Пернатая незнакомка присела на окно к петербурженке. Орнитолог рассказал, что с Северной столицей прощалась пустельга

На небольшую птицу с пестрым оперением, присевшую на карниз за окном, обратила внимание жительница Петербурга 12 октября. Фотографию пернатой незнакомки она опубликовала в группе «Новости Купчино» во «ВКонтакте».

«Сапсан за окном...» — подписала снимок горожанка. Ее версию в разговоре с «Фонтанкой» опроверг автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

По его словам, на фотографии — обыкновенная пустельга, птица из отряда соколообразных семейства соколиных. Она занесена в «Красную книгу» Петербурга, хотя еще в 20-м веке этот вид был многочисленным, но из-за сокращения кормовой базы ряды его представителей стали редеть. Сегодня в ее рацион входят мышевидные грызуны, лягушки и насекомые. Отличительной чертой птицы можно назвать способ охоты — так называемый «бреющий», или низкий, полет.

Пустельги образуют стабильные пары, в городе их примерно десять. Гнездятся в районе Пулково, у железнодорожных станций Шушары и Горелово, в Петродворцовом районе и некоторых других местах, рассказал Глазков.

«Сейчас у них как раз закончился сезон размножения и начался массовый отлет в Южную Европу и Северную Африку», — добавил автор YouTube-канала «Каждой твари по паре».

Ранее Глазков опубликовал видео дуэли между сохатыми в лесу во Всеволожском районе Ленобласти. Ролик сражения за невесту можно посмотреть и на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

lamer
Поаккуратнее следует быть с незнакомками. Вот одарит такая перьями в количестве 3 шт.
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