За 8 месяцев 2020 года на платной автодороге М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) зафиксировали 6,5 тысяч неплательщиков. В августе был поставлен рекорд.

Как рассказали «Фонтанке» 12 октября в «Магистрали двух столиц», в августе в Петербург по трассе безвозмездно пробрались 930 транспортных средств; вместе с Тосно и Великим Новгородом получается 1 246. В апреле таких было 326, но в компании связывают рост с увеличением самого потока, доля нарушителей составляет около 0,24% от трафика.

«Годом ранее «зайцев» могло быть до 15%, сократить их число позволила установка негибких шлагбаумов (раньше использовались отгибаемые стрелы), а также тщательная фиксация нарушений и оформление ДТП при повреждении оборудования, — говорят в компании. — Главное оружие «зайцев» — таран: большинство водителей просто сбивают шлагбаум, забывая о том, что это — факт ДТП, и виновнику грозит лишение прав за скрытие с места происшествия. Каждый случай фиксируется видеокамерами, поэтому уйти от наказания невозможно».