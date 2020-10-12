На трассе М-11 за август обнаружили тысячу «зайцев». В основном они идут на таран
За 8 месяцев 2020 года на платной автодороге М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) зафиксировали 6,5 тысяч неплательщиков. В августе был поставлен рекорд.
Как рассказали «Фонтанке» 12 октября в «Магистрали двух столиц», в августе в Петербург по трассе безвозмездно пробрались 930 транспортных средств; вместе с Тосно и Великим Новгородом получается 1 246. В апреле таких было 326, но в компании связывают рост с увеличением самого потока, доля нарушителей составляет около 0,24% от трафика.
«Годом ранее «зайцев» могло быть до 15%, сократить их число позволила установка негибких шлагбаумов (раньше использовались отгибаемые стрелы), а также тщательная фиксация нарушений и оформление ДТП при повреждении оборудования, — говорят в компании. — Главное оружие «зайцев» — таран: большинство водителей просто сбивают шлагбаум, забывая о том, что это — факт ДТП, и виновнику грозит лишение прав за скрытие с места происшествия. Каждый случай фиксируется видеокамерами, поэтому уйти от наказания невозможно».
Однако, если ничего не сломано, а мотоцикл, к примеру, просто протащили под шлагбаумом, выставить штраф оснований нет. В связи с этим Госдума в сентябре приняла законопроект, который должен позволить взимать штрафы, если автомобилист съехал с какой-либо платной трассы и не заплатил. При этом не имеет значения, есть ли в данном месте пункт оплаты или только рамки для free-flow с видеокамерами. Ранее сообщалось, что для водителей легковых автомобилей штраф составит 2,5 тыс. рублей, для водителей грузовиков и автобусов — 5,5 тыс. рублей. Напомним, максимальный тариф по М-11 — 2560 рублей за участок Петербург — Москва при оплате наличными и 1860 рублей — при оплате транспондером.
Компания «Магистраль двух столиц» создана в июле 2013 года для реализации проекта строительства и эксплуатации 7 и 8 этапов автодороги М-11 на основе государственно-частного партнерства. Акционерами являются ВТБ Инфраструктурный Холдинг и французская группа VINCI Highways (дочернее предприятие VINCI Concessions). Концессионное соглашение с государством заключено до 2041 года, на период возведения трассы (2014–2019 гг.) и период операционного управления (2019–2041 гг.).