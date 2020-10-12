Дорожный ремонт перекроет улицу Стойкости, ремонт трамвайных путей ограничит Ириновский и Солидарности
С 13 по 15 октября в Петербурге вступят в силу сразу несколько новых ограничений движения. Вводятся они из-за работ на коммуникациях, ремонта проезжей части и трамвайных путей, сообщает 12 октября пресс-служба Государственной административной инспекции Петербурга.
Новый этап работ ООО «ПетербургГаз» по прокладке газопроводов принесет новые ограничения движения в Невском районе Петербурга:
- с 13 по 19 октября — на улице Седова, от дома 77/28, литера А, по улице Седова до бульвара Красных Зорь и на бульваре Красных Зорь от улицы Седова до дома 1, литера А, по бульвару Красных Зорь;
- с 20 октября по 2 ноября — на бульваре Красных Зорь от улицы Бабушкина до улицы Седова и на улице Седова у улицы Полярников.
С 14 по 21 октября из-за прокладки канализации будет ограничено движение по боковому проезду Петергофского шоссе у дома 36, строение 1, по улице Доблести. Работы выполняет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
С 15 октября по 2 декабря ООО «СК «Орион плюс» будет ремонтировать дорожное покрытие на улице Стойкости от бокового проезда проспекта Маршала Жукова до улицы Солдата Корзуна. В связи с этим будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта.
Перекрытия:
- с 14 по 15 ноября — на улице Стойкости от улицы Генерала Симоняка до улицы Солдата Корзуна;
- с 21 по 22 ноября — на улице Стойкости от бокового проезда проспекта Маршала Жукова до улицы Генерала Симоняка.
Ограничения:
- с 15 по 26 октября, со 2 по 13 ноября и с 16 по 20 ноября — на улице Стойкости от бокового проезда проспекта Маршала Жукова до улицы Генерала Симоняка;
- с 15 октября по 7 ноября и с 16 по 20 ноября — на улице Стойкости от улицы Генерала Симоняка до улицы Солдата Корзуна;
- с 8 по 13 ноября — в боковом проезде проспекта Маршала Жукова от улицы Стойкости до проспекта Ветеранов;
- 15 и 22 ноября — на перекрестке улицы Стойкости и улицы Генерала Симоняка.
Помимо этого с 15 октября по 15 декабря АО «НИК» будет ремонтировать трамвайные пути по двум адресам. На этот срок ограничат проезд по Ириновскому проспекту от Бокситогорской улицы до улицы Передовиков и по проспекту Солидарности от улицы Коллонтай до улицы Лопатина. А с 18 октября по 10 ноября будет также ограничено движение на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского.