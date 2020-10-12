FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
77.03р90.72р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
12.10.2020 17:27
3
Печать

Россия и другие члены ЕФСР помогут Белоруссии кредитом на полмиллиарда долларов

Кредит Белоруссии в размере 500 миллионов долларов одобрил Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом 12 октября сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Как отметили в ведомстве, дополнительные деньги необходимы соседнему государству для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета. «Последнее позволит, в частности, предотвратить снижение валовых международных резервов ниже целевого уровня Национального банка страны», — добавили в Минфине РФ.

«Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Белоруссии, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора», — приводит пресс-служба слова министра финансов РФ Антона Силуанова.

Как ранее сообщалось, кроме кредита от фонда, белорусские власти получат заем на полтора миллиарда долларов от России. Он будет предоставлен двумя траншами: первый миллиард — в 2020 году, еще 500 млн — в 2021 году. Срок предоставления денежных средств составит 10 лет.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $8,513 млрд учрежден в 2009 году правительствами Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. Цели ЕФСР — содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе. Основной вклад в бюджет организации делает Россия.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Barmaley_5e4d0211d3423
На патроны и гранаты ....
***_555
Да когда они уже нажрутся-то?!!!
Ser_N0771
ОМОНа в Белоруссии 1500 человек, а не мнага-ва-та ли будет 500 млн-то?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний