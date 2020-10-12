Россия и другие члены ЕФСР помогут Белоруссии кредитом на полмиллиарда долларов
Кредит Белоруссии в размере 500 миллионов долларов одобрил Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом 12 октября сообщает пресс-служба Минфина РФ.
Как отметили в ведомстве, дополнительные деньги необходимы соседнему государству для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета. «Последнее позволит, в частности, предотвратить снижение валовых международных резервов ниже целевого уровня Национального банка страны», — добавили в Минфине РФ.
«Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Белоруссии, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора», — приводит пресс-служба слова министра финансов РФ Антона Силуанова.
Как ранее сообщалось, кроме кредита от фонда, белорусские власти получат заем на полтора миллиарда долларов от России. Он будет предоставлен двумя траншами: первый миллиард — в 2020 году, еще 500 млн — в 2021 году. Срок предоставления денежных средств составит 10 лет.
Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $8,513 млрд учрежден в 2009 году правительствами Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. Цели ЕФСР — содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе. Основной вклад в бюджет организации делает Россия.