По делу онкологов задержана медсестра городской больницы № 40
В Петербурге по подозрению в хищении препаратов для химиотерапии задержана 60-летняя медицинская сестра городской больницы № 40 Татьяна Буткевич. Она признала работу на теневой «онкосиндикат».
Как стало известно «Фонтанке» 12 октября, Буткевич призналась, что как минимум в течение полутора лет имела отношение к пропаже дорогостоящих лекарств из петербургских стационаров, в которых оказывают помощь онкобольным.
Фактически Буткевич задержали двое суток назад, вечером в субботу, 10 октября. С учетом признательных показаний следствие просит суд ограничиться запретом определенных действий — не общаться с коллегами и фигурантами дела онкологов, не вести переписку и не приходить в стационары, откуда похищались препараты.
Как и большинство подозреваемых, Буткевич живет во Всеволожском районе Ленинградской области.
Ранее Куйбышевский районный суд вынес постановление о запрете определенных действий в отношении коллеги Буткевич — Светланы Афанасьевой, работающей в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий имени Гранова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Фигурантами дела являются медсестры Ленинградского областного клинического онкодиспансера. Оксана Савельева освобождена из суда с запретом определенных действий, а Марина Присяжнюк отправилась в СИЗО. Также под стражу заключен основной фигурант дела — 51-летний безработный Сергей Войтович.
По версии следствия, с апреля 2019 года по октябрь 2020-го соучастники похитили из онкодиспансеров препараты на сумму 1,7 миллиона рублей. Уголовное дело расследуется по статье 158 УК «Кража».