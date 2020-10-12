По делу онкологов задержана медсестра городской больницы № 40

В Петербурге по подозрению в хищении препаратов для химиотерапии задержана 60-летняя медицинская сестра городской больницы № 40 Татьяна Буткевич. Она признала работу на теневой «онкосиндикат».

Как стало известно «Фонтанке» 12 октября, Буткевич призналась, что как минимум в течение полутора лет имела отношение к пропаже дорогостоящих лекарств из петербургских стационаров, в которых оказывают помощь онкобольным.

Фактически Буткевич задержали двое суток назад, вечером в субботу, 10 октября. С учетом признательных показаний следствие просит суд ограничиться запретом определенных действий — не общаться с коллегами и фигурантами дела онкологов, не вести переписку и не приходить в стационары, откуда похищались препараты.