В квартире бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики прошли обыски
В квартире и рабочем кабинете министра спорта Самарской области и бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина прошли обыски. Как сообщает в понедельник, 12 октября, «Коммерсантъ», мероприятия состоялись в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие считает, что при финансировании футбольного клуба «Крылья Советов» в сезоне-2019/20 были похищены бюджетные средства. Самарская команда по итогам прошлого чемпионата РПЛ вылетела в ФНЛ.
Шляхтин возглавил ВФЛА в 2016 году. Федерация была лишена аккредитации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, ныне World Athletics) по причине допингового скандала. Из-за этого российские атлеты не смогли выступать под собственным флагом на международных соревнованиях.
В ноябре 2019 года Шляхтина обвинили в подделке документов при расследовании антидопингового дела российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. В результате главу ВФЛА отстранили от деятельности. Через несколько дней он ушёл в отставку.