На кольцевой автодороге Петербурга в ночь с 13 на 14 октября будут перекрывать движение по одному из съездов на развязке с Таллинским шоссе. Ограничения введут для безопасности участников движения во время работ на высоковольтных воздушных линиях.



Как сообщает 12 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 00:00 до 5:00 14 октября в течение ночи будут восемь раз полностью перекрывать движение транспорта на съезде с Таллинского шоссе из Петербурга на внутреннее кольцо КАД. Закрывать съезд будут не более чем на 5 минут.