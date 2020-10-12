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12.10.2020 19:46
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Съезд с Таллинского шоссе на КАД перекроют ради безопасности водителей

На кольцевой автодороге Петербурга в ночь с 13 на 14 октября будут перекрывать движение по одному из съездов на развязке с Таллинским шоссе. Ограничения введут для безопасности участников движения во время работ на высоковольтных воздушных линиях.

Как сообщает 12 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 00:00 до 5:00 14 октября в течение ночи будут восемь раз полностью перекрывать движение транспорта на съезде с Таллинского шоссе из Петербурга на внутреннее кольцо КАД. Закрывать съезд будут не более чем на 5 минут.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На развязке КАД с Таллинским шоссе в рамках ремонта воздушной линии 35 кВ «Красносельская 1,2» будут демонтировать и монтировать высоковольтные воздушные линии. Работы выполняет ООО «ПКБ «РЭМ» по заказу ПАО «Ленэнерго». Подрядчик гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения во время производства работ, отмечают в дорожном управлении.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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