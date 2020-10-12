Историк Олег Соколов на заседании суда по делу об убийстве и незаконном хранении оружия 12 октября не просто дал показания, а практически вернулся в лекторское прошлое. Он просил его не перебивать, и в зависимости от динамики момента в рассказе то взрывался и повышал голос, то был тих и спокоен.

Эмоциональность подсудимого нашла отражение и на его лице, заснял перемены фотограф «Фонтанки». Историк вещал о своих заслугах и трудах, затем перешел к знакомству с Анастасией Ещенко и пересказал, как сильно они друг друга полюбили, в этот момент и лицо и голос историка выражали нежность, с такой же заботой в голосе он говорил и о своих детях. Злили его больше всего две вещи — когда его перебивали и задавали один и тот же вопрос несколько раз и когда он рассказывал про своего научного оппонента Евгения Понасенкова.