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12.10.2020 17:22
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Вся история жизни с аспиранткой на лице профессора Соколова со скамьи подсудимых. Фото

Историк Олег Соколов на заседании суда по делу об убийстве и незаконном хранении оружия 12 октября не просто дал показания, а практически вернулся в лекторское прошлое. Он просил его не перебивать, и в зависимости от динамики момента в рассказе то взрывался и повышал голос, то был тих и спокоен.

Эмоциональность подсудимого нашла отражение и на его лице, заснял перемены фотограф «Фонтанки». Историк вещал о своих заслугах и трудах, затем перешел к знакомству с Анастасией Ещенко и пересказал, как сильно они друг друга полюбили, в этот момент и лицо и голос историка выражали нежность, с такой же заботой в голосе он говорил и о своих детях. Злили его больше всего две вещи — когда его перебивали и задавали один и тот же вопрос несколько раз и когда он рассказывал про своего научного оппонента Евгения Понасенкова.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

На заседании Соколов признал вину и рассказал, что, по его информации, у Ещенко примерно за полтора года до смерти появился «любовник из криминальных кругов». Его фамилию историк не назвал, но передал судье записку.

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