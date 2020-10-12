Петербуржцы собрали на экологических соревнованиях 20 тонн мусора

В Петербурге прошёл «Осенний Кубок Чистоты», организованный экопроектом «Чистые Игры». В этот раз участники собрали рекордные 20 тонн мусора.



Турнир проходил в 13 точках по всему городу. В играх приняли участие 1145 человек, которые собрали 1740 мешков мусора. «Прошлой осенью было собрано 17 тонн отходов, а на «Летнем Кубке», который состоялся в этом году, — почти 18 тонн. Таким образом, в этот раз было собрано рекордное количество отходов», — сообщили в штабе «Чистых Игр».



Петербуржцы боролись за чистоту в Василеостровском, Калининском, Колпинском, Красносельском, Курортном, Невском, Петродворцовом, Приморском и Фрунзенском районах. Собранные отходы были утилизированы, половина была направлена на вторичную переработку.

