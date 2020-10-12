Петербуржцы собрали на экологических соревнованиях 20 тонн мусора
В Петербурге прошёл «Осенний Кубок Чистоты», организованный экопроектом «Чистые Игры». В этот раз участники собрали рекордные 20 тонн мусора.
Турнир проходил в 13 точках по всему городу. В играх приняли участие 1145 человек, которые собрали 1740 мешков мусора. «Прошлой осенью было собрано 17 тонн отходов, а на «Летнем Кубке», который состоялся в этом году, — почти 18 тонн. Таким образом, в этот раз было собрано рекордное количество отходов», — сообщили в штабе «Чистых Игр».
Петербуржцы боролись за чистоту в Василеостровском, Калининском, Колпинском, Красносельском, Курортном, Невском, Петродворцовом, Приморском и Фрунзенском районах. Собранные отходы были утилизированы, половина была направлена на вторичную переработку.
«Чистые игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.
По состоянию на апрель 2020 года было проведено 853 игры в 300 городах России и еще в 16 странах (Венесуэле, Китае, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индии, Нигерии, Италии, Польше, Болгарии, Латвии, Эстонии, Грузии, Казахстане, Беларуси и Украине). Игры объединили 59 755 игроков, которые собрали 152 471 мешок, или 1 207 тонн мусора.
Методика «Чистых игр» распространяется бесплатно. Все планирующиеся мероприятия анонсируются на официальном сайте cleangames.ru/events и в соцсетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram.