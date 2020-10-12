Пегова подозревают в незаконном пересечении границы Азербайджана (ст. 318 УК страны), публичных призывах к осуществлению терактов (ст. 214–2) и публичных призывах, направленных против государства (ст. 281). При этом генпрокуратура страны направила запрос «об оказании правовой помощи» в правоохранительные органы России. Реакции пока не последовало. В сообщении азербайджанского надзорного ведомства утверждается, что Пегов якобы «объединился в преступную группировку» с некими лицами в Армении, после чего «незаконно пересек» границу Азербайджана.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против российского журналиста Семена Пегова, известного по телеграм-каналу WarGonzo. Об этом 12 октября сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Семен Пегов, в целях поддержания созданного на оккупированных территориях Азербайджана в результате военной агрессии Армении марионеточного режима «Арцах», проводил съемки многочисленных армянских добровольцев, прибывших якобы для защиты данного режима, брал интервью у членов террористических группировок, действующих на оккупированных территориях и, опубликовывая многочисленные видеоматериалы на своих страницах в социальных сетях, призывал граждан Российской Федерации прибыть в зону боевых действий для оказания помощи Республики Армения, а также распространял подобные материалы с призывами к нарушению территориальной целостности нашей страны», — заявили в генпрокуратуре Азербайджана.



Семен Пегов — бывший журналист Life.ru, сторонник непризнанных ДНР и ЛНР. Завел собственный телеграм-канал WarGonzo, специализируется на репортажах из горячих точек.

