Не долетели до восстановления. Число пассажиров российских авиакомпаний в сентябре упало на треть от прошлогодних показателей

В сентябре 2020-го российские перевозчики обслужили 8,65 млн пассажиров, что на 32,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба Росавиации.



Авиакомпания «Сибирь» в сентябре 2020-го перевезла 1,43 млн пассажиров, что на 4,8% больше, чем в прошлом году. Нарастила показатели и «Победа» (на 17,8%, до 1,14 млн пассажиров).



Услугами «Аэрофлота» воспользовались 1,32 млн пассажиров, что на 59,5% меньше по сравнению с объемами за аналогичный период 2019-го. «Россия» обслужила 882 тыс. человек (-32,5%), «Уральские авиалинии» — 889 тыс. пассажиров (-10,6%).

