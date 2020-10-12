Палеоклиматолог расскажет, что мы знаем о климате прошлого и не ошибаемся ли
Сейчас температура в среднем по планете идет вверх. Но чтобы понимать, сильно ли пугаться, надо знать, как себя вел климат на протяжении очень долгого периода. Как менялся климат хотя бы в период развития современной цивилизации, расскажет на бесплатной лекции 15 октября в ЕУСПб профессор Ольга Соломина, российский палеоклиматолог, директор Института географии РАН. (12+)
Если не очень формально, то мы с вами живем в антропоцене — так называют геологический период истории планеты, во время которого человек стал достаточно мощной силой, чтобы влиять на планету. Но если официально — то продолжается голоцен. Он пришел на смену плейстоцену примерно 12 тысяч лет назад. В этом периоде и зародилась современная цивилизация. И если говорить о влиянии человека на изменения климата — то глобальный климат изменялся на протяжении почти всего галоцена — и человек тут ни при чём. Как именно менялся? Кто расскажет об этих изменениях точнее — кольца древних «окаменевших» деревьев? Или ледяной керн? Или осадки в болотах? Можно ли доверять данным палеоклиматических реконструкций? Профессор Соломина — одна из авторов регулярных мировых докладов по изменению климата IPCC, поведает, «Что ученые знают о климате прошлого и можно ли этому верить?» (так лекция называется).
Можно присутствовать очно, в ЕУСПб (Гагаринская, д. 6, 2 этаж, зал «Гагаринский»), начало в 18:00 — тогда нужно зарегистрироваться и прийти, конечно, в маске. А можно смотреть и на Ютьюб-канале ЕУСПб без регистрации.
Александра Шеромова