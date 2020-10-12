Коронавирус унёс жизнь создателя парка «Рускеала». Александр Артемьев проходил лечение в Петербурге

Создатель горного парка «Рускеала» Александр Артемьев скончался от коронавируса в петербургской больнице. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков 12 октября.



«Искренне соболезную родным и близким Александра Борисовича. Жизнь молодого, полного сил и энергии мужчины оборвала коронавирусная инфекция. Он проходил лечение в Санкт-Петербурге, но даже столичные врачи не смогли ему помочь», — написал Парфенчиков.

Глава Карелии уточнил, что Александр Артемьев был влюблён в Карелию и её природу, благодаря нему появился фестиваль Ruskeala Simfony и Рускеальский экспресс. «Но самое главное — у нас есть легенда, прикоснуться к которой приезжают люди со всего мира! Переоценить его вклад в развитие нашей республики невозможно, как невозможно и восполнить эту утрату», — прокомментировал чиновник.