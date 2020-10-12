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12.10.2020 13:17
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Заразившегося коронавирусом Порошенко выписали из больницы

Экс-президента Украины, депутата Верховной рады Петра Порошенко выписали из больницы. Об этом 12 октября сообщает его пресс-служба в социальной сети Facebook.

«Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. За последние несколько дней мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от поклонников, друзей и коллег из Украины и из-за рубежа. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы по мере улучшения состояния здоровья», — говорится в сообщении его представителей.

В конце сентября этого года стало известно, что украинского экс-президента госпитализировали с двухсторонним воспалением легких после того, как он заразился новой коронавирусной инфекцией. Вскоре его жена сообщила, что в больнице состояние ее супруга ухудшилось, это было в середине прошлой недели. С тех пор никаких новостей о нем не поступало.

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