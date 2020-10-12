Дмитрий Быков раскроет тайну популярности вампиров

«Так получилось, что главный герой литературы XXI века — это вампир», — констатирует Дмитрий Львович. Когда Быкова спросили, кого имеет в виду Стивен Кинг, когда пишет про вампиров (наркоманы? банковские служащие?), он ответил: «Да что вы! По Кингу вампиром может стать любой». В лектории «Прямой речи» 17 октября он разовьет эту тему. 12+

У Кинга вампиром мог стать любой не в том смысле, что любой мог перейти на сторону зла. Человека просто заражали вампиризмом, вне его воли. А вот Сергей Лукьяненко в разговоре с Быковым как-то заметил, что вампир — идеальный гламурный потребитель: вечно молодой, сосет кровь и ничего не производит.

Кровососы упоминались еще в древней шумерской мифологии, но, как ни странно, в литературе вампир появился только в XIX веке, в рассказе Джона Полидори, личного врача Байрона (и похожий на Байрона). Нынешние вампиры — это и Бред Питт с Томом Крузом в «Интервью с вампиром», и Валерий Золотухин в «Ночном дозоре». Об ассортименте «Сумерек» и не говорим.



Как развился образ вампира со времен Графа Дракулы, почему вампиры так востребованы в современной культуре, а также «почему тема сосания крови сегодня главная и почему по сути дела мы ничем другим не занимаемся», объяснит Дмитрий Быков на лекции (как обещано, веселой и зловещей) «Про вампиров» 17 октября. Время — видимо, на всякий случай — выбрали дневное, 13:00.



Александра Шеромова

