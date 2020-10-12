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12.10.2020 12:49
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Звезда триллеров Александра Дадарио покажет темную сторону Токио

С 15 октября в прокате — «Все оттенки Токио». (18+) Название описывает фильм более-менее точно: это действительно очередная лента про девушку, познающую мир запретных удовольствий. Хотя к серии книжек Э. Л. Джеймс фильм не имеет ну совсем никакого отношения: это экранизация канадского романа «Потерянные девушки и отели любви».

Фото: официальная страница фильма на Facebook

Главная героиня в исполнении Александры Дадарио, звезды ужастиков и триллеров, приезжает в Токио, чтобы начать жизнь с чистого листа, но неожиданно для себя погружается в мир искушений и разврата. Только в отличие от «Оттенков серого», тут есть еще и мощная детективная подложка, здорово придуманная.

Иван Чувиляев

Фото: официальная страница фильма на Facebook

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