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12.10.2020 09:17
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Кудрин рассказал про ситуации, когда общается с Путиным на «ты»

Экс-министр финансов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, когда общается на «ты» с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это происходит не в рабочее время.

«Иногда. Если не по работе и во время обсуждения каких-то житейских ситуаций», — сказал Кудрин в интервью ТАСС 12 октября.

Он отметил, что они с Путиным проработали вместе много лет, начиная с правительства Санкт-Петербурга, где оба были первыми заместителями мэра, но назвал мифом слухи о том, что Путин некоторое время жил у него на даче после переезда в Москву.

«Легенда. Хотя мы, действительно, жили неподалеку, и Владимир Владимирович нередко по-соседски вместе с дочками приходил к нам в гости. Девочки играли с моим лабрадором. Думаю, они потом поэтому и Кони себе завели», — сказал Кудрин.

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Комментарии (5)

неслучайный
Либо отставка, либо минфин
Nick_Max
а нам это зачем знать?
latnik
Завели "кони" или может "поня"?
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