Кудрин рассказал про ситуации, когда общается с Путиным на «ты»

Экс-министр финансов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, когда общается на «ты» с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это происходит не в рабочее время.



«Иногда. Если не по работе и во время обсуждения каких-то житейских ситуаций», — сказал Кудрин в интервью ТАСС 12 октября.

Он отметил, что они с Путиным проработали вместе много лет, начиная с правительства Санкт-Петербурга, где оба были первыми заместителями мэра, но назвал мифом слухи о том, что Путин некоторое время жил у него на даче после переезда в Москву.

