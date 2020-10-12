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12.10.2020 09:11
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Воры запустили руку в бельё артиста Мариинского театра. Незнакомцы унесли наличные и ружьё

Квартирные воришки забрались домой к артисту Мариинского театра в Выборгском районе Петербурга. Заначку из наличных нашли в шкафу.

Как стало известно «Фонтанке» 12 октября, накануне в полицию обратился 29-летний артист массовых сцен Мариинского театра. Он вернулся домой в квартиру на проспекте Энгельса и застал дверь открытой. Хозяева отсутствовали с пятницы, в это время жилплощадь исследовали незнакомцы. Они порылись в бельевом шкафу в спальне и нашли припрятанные там 120 тысяч рублей, также унесли с собой ювелирные украшения и ружьё «Сайга».

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Комментарии (4)

lamer
А вот за ружжо потерпевший может проблемку нажить от Росгвардии, ежели неправильно хранилось.
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