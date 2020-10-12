Воры запустили руку в бельё артиста Мариинского театра. Незнакомцы унесли наличные и ружьё
Квартирные воришки забрались домой к артисту Мариинского театра в Выборгском районе Петербурга. Заначку из наличных нашли в шкафу.
Как стало известно «Фонтанке» 12 октября, накануне в полицию обратился 29-летний артист массовых сцен Мариинского театра. Он вернулся домой в квартиру на проспекте Энгельса и застал дверь открытой. Хозяева отсутствовали с пятницы, в это время жилплощадь исследовали незнакомцы. Они порылись в бельевом шкафу в спальне и нашли припрятанные там 120 тысяч рублей, также унесли с собой ювелирные украшения и ружьё «Сайга».
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».