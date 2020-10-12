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12.10.2020 08:34
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Осень в Петербурге набирает обороты. В городе холодает и идут дожди

Нетипичная для октября погода в Петербурге сменится привычной для такого времени года. Холодный атмосферный фронт закроет небо облаками, пишет 12 октября ведущий специалист центра «Фобос».

По словам Михаила Леуса, осень в Северной столице уже не остановить. В городе пасмурно и дождливо, а температура воздуха будет понижаться, причем теплее всего будет по утрам.

Температура воздуха +11…+13°, по области +9…+14°. Ветер западный 4-9 м/с.

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