Движение на трассе «Россия» после обрушения наземного перехода восстановлено

Движение транспорта на 614-м км федеральной дороги Москва - Санкт-Петербург в Тосненском районе Ленинградской области восстановлено в 6.45. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.



Вечером 11 октября в районе Любани грузовик «Вольво» с поднятым кузовом врезался в надземный пешеходный переход и снес его.



Водитель грузовика был доставлен в больницу. Сотрудники эксплуатирующей подрядной организации прибыли на место происшествия и оперативно демонтировали конструкций упавшего перехода, а также расчистили проезжую часть.

