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12.10.2020 08:06
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Движение на трассе «Россия» после обрушения наземного перехода восстановлено

Движение транспорта на 614-м км федеральной дороги Москва - Санкт-Петербург в Тосненском районе Ленинградской области восстановлено в 6.45. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Вечером 11 октября в районе Любани грузовик «Вольво» с поднятым кузовом врезался в надземный пешеходный переход и снес его.

Водитель грузовика был доставлен в больницу. Сотрудники эксплуатирующей подрядной организации прибыли на место происшествия и оперативно демонтировали конструкций упавшего перехода, а также расчистили проезжую часть.

На данный момент пролетное строение перехода убрано с проезжей части. Движение открыто.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Когда уже на все эти машины поставят тахографы?
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