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12.10.2020 07:42
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Гидрометцентр ожидает аномально теплую вторую декаду октября по всей стране

Аномально теплую вторую декаду октября прогнозируют синоптики на всей территории России. Об этом 12 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений», — сказал Вильфанд РИА Новости.

Аномалии, то есть отклонения от нормы, в различных регионах России отличаются. Как отметил Вильфанд, на севере Якутии дневные отметки поднимаются выше нуля, а температура превышает норму на 8-10 градусов. В столицу на несколько дней «вернется август». В Гидрометцентре отметили, что во вторник и среду воздух может прогреться до 19 градусов.

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