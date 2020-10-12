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12.10.2020 07:30
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Билл Гейтс назвал единственный способ справиться с пандемией коронавируса

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс поделился мнением, каким образом человечество может справиться с пандемией коронавируса. Об этом он сказал в комментарии NBC 12 октября.

Единственный способ, как считает Гейтс, вернуться к нормальной жизни — это массовая вакцинация, которая позволит покончить с заболеванием «в мировом масштабе».

«Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни — получение суперэффективной и доступной вакцины», — заявил Гейтс.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией в марте 2020 года. По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов.

11 августа президент России заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном Центре Гамалеи. ВОЗ признала, что она безопасна и эффективна.

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Комментарии (4)

закоренелый ленинградец
Ага, Б.Гейтс, как у нас Ю.Лоза, эксперты во всех сферах жизни, куда не плюнь.
lsv.spb
Ждём экспертов от сохи с разъяснением про мировой заговор и "чипизацию" под видом вакцинации.
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