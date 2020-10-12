Билл Гейтс назвал единственный способ справиться с пандемией коронавируса

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс поделился мнением, каким образом человечество может справиться с пандемией коронавируса. Об этом он сказал в комментарии NBC 12 октября.



Единственный способ, как считает Гейтс, вернуться к нормальной жизни — это массовая вакцинация, которая позволит покончить с заболеванием «в мировом масштабе».



«Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни — получение суперэффективной и доступной вакцины», — заявил Гейтс.



Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией в марте 2020 года. По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов.

