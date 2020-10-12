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12.10.2020 07:17
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Роскосмос потратит 4 млрд рублей на разработку космического буксира с ядерным двигателем

«Роскосмос» потратит 4,2 млрд руб. на разработку космического буксира с ядерным двигателем. Об этом 12 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на документы госкорпорации на сайте госзакупок.

Предполагается разработать космический комплекс с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон». Ядерный буксир предполагается использовать для полетов к другим планетам Солнечной систем

Сейчас на предприятиях «Роскосмоса» идет создание транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной силовой установки мегаваттного класса. В августе прошлого года госкорпорация сообщала, что разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета ТЭМ. Готовятся испытания в открытом космосе.

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Комментарии (9)

J.Yagn
Государство на службе людей. Сейчас самое время для космоса...
Разве что из расчёта, что все... и нужно будет валить с нашей планеты
kukuruzza
за какаим лешим,вернее ,планетным...???
Nat_May
Почему-то сразу представила нищих пенсионеров, стоящих в рванье, с колокольчиками в носу, радостно машущих рваными кепками трижды делающих "ку", перед ревущим "пепелацем".....
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