Роскосмос потратит 4 млрд рублей на разработку космического буксира с ядерным двигателем

«Роскосмос» потратит 4,2 млрд руб. на разработку космического буксира с ядерным двигателем. Об этом 12 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на документы госкорпорации на сайте госзакупок.



Предполагается разработать космический комплекс с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон». Ядерный буксир предполагается использовать для полетов к другим планетам Солнечной систем



Сейчас на предприятиях «Роскосмоса» идет создание транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной силовой установки мегаваттного класса. В августе прошлого года госкорпорация сообщала, что разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета ТЭМ. Готовятся испытания в открытом космосе.

