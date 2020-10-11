МЧС показало, что происходит у рухнувшего пешеходного моста в Ленобласти. Водители пробираются «огородами»
Видео с места обрушения пешеходного моста на трассе М-10 «Россия» в Любани Тосненского района Ленинградской области опубликовало МЧС России 11 октября. На кадрах видны обломки перехода и машины специальных служб.
Перед местом аварии водители вынуждены сворачивать и пробираться «огородами», добавляет 47news. Очевидцы отмечают, что за час-два освободить трассу вряд ли получится.
На место происшествия направлены три крана и три бригады дорожных рабочих. Трасса полностью перекрыта в обе стороны, копится пробка.
Объезд в сторону Петербурга и Москвы возможен по маршруту «Трубников Бор — Вороний Остров — дорога 41А-004 — Коркино — Любань», сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».
Грузовик с поднятым кузовом врезался в пешеходный мост около половины шестого вечера. Конструкция не выдержала и рухнула, под ней оказалась фура и легковушка. Водитель самосвала госпитализирован.