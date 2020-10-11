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11.10.2020 18:38
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От автора «Стиляг» и «Оттепели»: «Гипноз» Тодоровского покажут в кино

15 октября в кинотеатрах начнут показывать «Гипноз», новый фильм Валерия Тодоровского, автора «Стиляг» и «Оттепели». 12+

Теперь Тодоровский снял камерную драму об отношениях психоаналитика и пациента. Главный герой — мальчик-подросток, который страдает от лунатизма, он ходит во сне. Чтобы избавить его от этой проблемы, родители отправляют ребенка

к психоаналитику — эту роль играет Максим Суханов.

Фото: mosfilm.ru/

Кроме камерности, «Гипноз» от прочих лент режиссера отличает еще и совершенно новая команда: ни с кем из соавторов Тодоровский до сих пор не работал. Сценарий написала Любовь Мульменко — до этого она сочинила «Еще один год», «Комбинат "Надежда"» и «Верность». Визуальное решение создал финн Жан-Ноэль Мустонен.

Иван Чувиляев

Фото: mosfilm.ru/

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