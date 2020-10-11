Белорусская «Петля пристрастия» сыграет в Петербурге свои лучшие песни
Белорусская группа «Петля пристрастия» даст в Северной столице единственный в этом году концерт. Будут исполнены все лучшие песни коллектива — в том числе с прошлогоднего альбома «Гул», который был тепло встречен и критиками, и фанатами. Концерт состоится 15 октября в клубе «Opera» (16+).
«Петля пристрастия» — белорусская пост-панк-группа, основанная в 2004 году в Минске вокалистом Ильёй Черепко-Самохваловым и басистом Тимофеем Савицким. В 2009 году вышел первый альбом «Всем доволен», который получил множество положительных отзывов в прессе — например, обозреватель журнала «Афиша» Александр Горбачёв написал: «Первый альбом «Петли пристрастия» — лучшая русская рок-пластинка года». В 2019 году, после выхода альбома «Гул», группа «Петля пристрастия» появилась в эфире шоу «Вечерний Ургант».
Петербургский концерт станет долгожданным событием и для поклонников группы, и для самих музыкантов: из-за коронавирусных ограничений встречаться они могли только в режиме онлайн. Однако за период самоизоляции «Петля пристрастия» не забывала и про новинки: в апреле музыканты представили сингл «Норма», а также поучаствовали в записи совместной песни с группой «Naka» и другими музыкантами. Композиция «Вам» написана на стихи белорусского поэта Владимира Некляева и рассказывает о тех, кто «человеками стать не смогли, но смогли стать человеческой мразью».
Начало в 19.00.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»