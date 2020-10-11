Историк бесплатно расскажет, как создать свой домашний музей
Сейчас бум интереса к бытовой истории: экскурсантов водят не только по знаковым достопримечательностям, но и приглашают во дворы-колодцы, показывают старинные парадные, заходят в старые квартиры. 15 октября в РНБ Екатерина Юхнёва, автор книги «Петербургские доходные дома. Очерки из истории быта» расскажет, как создавать «домашние» музеи — и почему это непросто. Лекция бесплатная, 12+.
Поколение ленинградцев-петербуржцев 1950-х годов рождения, обитающее в доходных домах, вполне может создавать музеи-квартиры доходных домов. В детстве это поколение легко могло застать быт, который сохранился в доме с XIX века, а кто-то в таком быту по сей день живет. Для одних интересны были бы квартиры, сохранившие дух довоенных и послевоенных коммуналок, для других экзотикой покажется быт в «хрущевке». «Квартира семьи рабочего-лимитчика, или семьи торгового работника, или интеллигентной семьи с туристическо-диссидентской направленностью», — перечисляет возможности Екатерина Юхнёва. Однако в Петербурге пока так и нет ни государственного, ни городского, ни общественного историко-бытового музея-квартиры. Делать из своего жилья музей — неудобно, покупать под музей квартиру — накладно. Лектор расскажет об этапах и трудностях создания «своего» музея на примере историко-бытовой квартиры доходного дома.
Встречаемся 15 октября в 18.30 в конференц-зале РНБ (Садовая, 18). Бесплатно, по регистрации.
Александра Шеромова