Beat Weekend покажет фильмы про Бэнкси, Трумена Капоте и книготорговцев
С 14 октября в «Авроре» будет проходить первый после карантина значительный кинофестиваль в Петербурге — Beat Weekend. Как обычно, привезут ворох увлекательных документалок про культуру. 18+
Откроет серию показов в 19.00 «В погоне за Бэнкси» — как легко догадаться, очередное (и наверняка не последнее) исследование, посвященное самому знаменитому стрит-артисту всех времен.
В 19.30 в четверг покажут «Говорит Трумен Капоте» — лирическую документалку про автора «Хладнокровного убийства» и «Завтрака у Тиффани» — и одну из самых ярких фигур нью-йоркской культуры двадцатого века.
В 22.00 займутся темой посерьезнее — в «Ништяк, браток» исследуется превращение персонажа мультика двадцатилетней давности, лягушонка Пепе, в оружие политической пропаганды.
В пятницу в половине восьмого есть шанс посмотреть «Любовь моя, Colette», историю популярнейшего в свое время парижского модного магазина.
В десять вечера снова займутся стрит-артом — «Марта Купер: История о граффити» повествует о фотографе, который аккуратно фиксировал культуру муралов и тегов в эпоху ее зарождения.
В 18.30 в субботу есть возможность посмотреть «Книготорговцев», портрет нью-йоркских букинистов, которые одержимы бумажными изданиями.
А в 21.30 займутся другой богатой средой — звукооператоров, которые были способны сочинить звук чего угодного из подручного материала. Про них сняли фильм «По волнам».
Иван Чувиляев