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11.10.2020 17:43
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На красной ветке метро не ходили поезда от «Площади Ленина» до «Девяткино». На пути упал пассажир

Движение на красной ветке метро Петербурга остановилось около половины шестого вечера 11 октября. Поезда не ходили от «Площади Ленина» до «Девяткино», сообщает пресс-служба подземки.

Причиной стал упавший на пути пассажир. По сообщениям очевидцев, мужчина погиб.

Движение восстановили через 15 минут.

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Комментарии (1)

VF812
Да, аварийка метрополитена неслась по Литейному.
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