Врачи рассказали про состояние девочки из Карпинска, которую мать полгода прятала в шкафу

Девочка из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу, восстанавливается в больнице Екатеринбурга. Об этом сообщили 11 октября в пресс-службе минздрава региона.



По информации Минздрава, кризис миновал, ребенок ест, спит и играет. Ранее врачи отмечали, что ребенок в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес составляет всего 3 килограмма 100 граммов.

Малышку нашли гости — во время застолья услышали звуки из шкафа. Там в сумке лежал истощённый ребёнок. Полицию и скорую протрезвевшие женщины вызвали на следующий день.

