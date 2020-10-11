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11.10.2020 17:12
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Врачи рассказали про состояние девочки из Карпинска, которую мать полгода прятала в шкафу

Девочка из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу, восстанавливается в больнице Екатеринбурга. Об этом сообщили 11 октября в пресс-службе минздрава региона.

По информации Минздрава, кризис миновал, ребенок ест, спит и играет. Ранее врачи отмечали, что ребенок в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес составляет всего 3 килограмма 100 граммов.

Малышку нашли гости — во время застолья услышали звуки из шкафа. Там в сумке лежал истощённый ребёнок. Полицию и скорую протрезвевшие женщины вызвали на следующий день.

Как установила прокуратура после проведённой проверки, мать девочки, будучи ещё беременной, не встала на учёт в женскую консультацию. В роддом она тоже не пришла. Девочка появилась на свет в конце апреля, но её мать на учет в детскую поликлинику не встала, свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила. Придя домой к женщине, полицейские не нашли ни детского питания, ни кроватки для новорождённых, ни детской одежды и средств гигиены для малышей. При этом у женщины есть ещё двое детей — мальчик 13 лет и девочка-трёхлетка.

Следственный комитет возбудил в отношении матери уголовное дело по статье об истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии. Это преступление влечёт за собой наказание до семи лет лишения свободы.

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Комментарии (1)

kukuruzza
Хорошей ,счастливой дальнейшей жизни дитю!Без этой «мамаши» ,надеюсь обойдуться.
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