Врачи рассказали про состояние девочки из Карпинска, которую мать полгода прятала в шкафу
Девочка из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу, восстанавливается в больнице Екатеринбурга. Об этом сообщили 11 октября в пресс-службе минздрава региона.
По информации Минздрава, кризис миновал, ребенок ест, спит и играет. Ранее врачи отмечали, что ребенок в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес составляет всего 3 килограмма 100 граммов.
Малышку нашли гости — во время застолья услышали звуки из шкафа. Там в сумке лежал истощённый ребёнок. Полицию и скорую протрезвевшие женщины вызвали на следующий день.
Как установила прокуратура после проведённой проверки, мать девочки, будучи ещё беременной, не встала на учёт в женскую консультацию. В роддом она тоже не пришла. Девочка появилась на свет в конце апреля, но её мать на учет в детскую поликлинику не встала, свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила. Придя домой к женщине, полицейские не нашли ни детского питания, ни кроватки для новорождённых, ни детской одежды и средств гигиены для малышей. При этом у женщины есть ещё двое детей — мальчик 13 лет и девочка-трёхлетка.
Следственный комитет возбудил в отношении матери уголовное дело по статье об истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии. Это преступление влечёт за собой наказание до семи лет лишения свободы.