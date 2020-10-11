«Мир знаний» расскажет о Грете Тунберг, лесных пожарах и контактах с внеземными цивилизациями
С 14 по 18 октября в «Родине», на «Лендоке» и на «Ленфильме» будет проходить фестиваль научпопа «Мир знаний» — на него в этот раз привезут действительно внушительный объем лент про науку.
Откроет программу в 20.00 на «Лендоке» безусловный хит — «Я, Грета», фильм о самой известной девочке в сегодняшнем мире, бесстрашном борце с глобальным потеплением Грете Тунберг. 16+
В четверг в 19.00 на «Ленфильме» покажут «Контакт» — фильм о самой странной работе на свете, космического посла ООН для контакта с внеземными цивилизациями. 12+
А в 21.00 на «Лендоке» есть шанс посмотреть «Роболюбовь» — ленту, которая пытается понять, может ли искусственный интеллект испытывать чувства. 12+
Найдется место и большим авторам — например, в пятницу в семь вечера в «Родине» представят работу Рона Ховарда, автора «Игр разума», «Восстанавливая Парадайз» — о борьбе со страшными пожарами в Калифорнии. 12+
Кроме фильмов, в программе фестиваля найдется место и для дискуссий, и для круглых столов, и для лекций. Полностью с программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.
Иван Чувиляев