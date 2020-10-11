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11.10.2020 13:58
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Петербуржцам бесплатно расскажут про теории заговоров, индустрию долголетия, а также почему у женщин при социализме секс лучше

На XV Международном кинофестивале можно смотреть научно-популярное кино в «Родине», «Лендоке» и «Ленфильме», а можно четыре вечера кряду, с 15-е по 18-е, зависать в «Порядке слов» на бесплатных лекциях. Все спикеры — авторы книг. 18+.

«Почему у женщин при социализме секс лучше. Аргументы в пользу экономической независимости» — название для книги что надо. Ее автор, американский антрополог, профессор Университета Пенсильвании Кристен Годси расскажет, почему в США осваивается теория сексуальной экономики, где ухаживания мужчины за женщиной воспринимаются как рыночная сделка.

Фото: предоставлено организаторами

Биолог, автор книги «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться» Полина Лосева объяснит, как устроена индустрия долголетия и от какой конкретно болезни должна бы лечить гипотетическая таблетка от старости.

Фото: предоставлено организаторами

Историк Илья Яблоков, лектор британского Университета Лидса, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» расскажет, почему теории заговоров многое объясняют в современном человеке. Яблоков целую англоязычную энциклопедию про теории заговоров редактировал.

Фото: предоставлено организаторами

А вот что это за эволюционный заговор был, который лишил наших предков шерсти, а обезьянам шерсть оставил, поведает Александр Соколов, создатель портала «Антропогенез.ру», автор книги «Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета».

Фото: предоставлено организаторами

Идем на лекции 15–18 октября в «Порядок слов» (наб. Фонтанки, 15), расписание на сайте фестиваля в разделе «Лекторий».

Александра Шеромова

Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами

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