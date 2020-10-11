Петербуржцам бесплатно расскажут про теории заговоров, индустрию долголетия, а также почему у женщин при социализме секс лучше

На XV Международном кинофестивале можно смотреть научно-популярное кино в «Родине», «Лендоке» и «Ленфильме», а можно четыре вечера кряду, с 15-е по 18-е, зависать в «Порядке слов» на бесплатных лекциях. Все спикеры — авторы книг. 18+.

«Почему у женщин при социализме секс лучше. Аргументы в пользу экономической независимости» — название для книги что надо. Ее автор, американский антрополог, профессор Университета Пенсильвании Кристен Годси расскажет, почему в США осваивается теория сексуальной экономики, где ухаживания мужчины за женщиной воспринимаются как рыночная сделка.

