Петербуржцам бесплатно расскажут про теории заговоров, индустрию долголетия, а также почему у женщин при социализме секс лучше
На XV Международном кинофестивале можно смотреть научно-популярное кино в «Родине», «Лендоке» и «Ленфильме», а можно четыре вечера кряду, с 15-е по 18-е, зависать в «Порядке слов» на бесплатных лекциях. Все спикеры — авторы книг. 18+.
«Почему у женщин при социализме секс лучше. Аргументы в пользу экономической независимости» — название для книги что надо. Ее автор, американский антрополог, профессор Университета Пенсильвании Кристен Годси расскажет, почему в США осваивается теория сексуальной экономики, где ухаживания мужчины за женщиной воспринимаются как рыночная сделка.
Биолог, автор книги «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться» Полина Лосева объяснит, как устроена индустрия долголетия и от какой конкретно болезни должна бы лечить гипотетическая таблетка от старости.
Историк Илья Яблоков, лектор британского Университета Лидса, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» расскажет, почему теории заговоров многое объясняют в современном человеке. Яблоков целую англоязычную энциклопедию про теории заговоров редактировал.
А вот что это за эволюционный заговор был, который лишил наших предков шерсти, а обезьянам шерсть оставил, поведает Александр Соколов, создатель портала «Антропогенез.ру», автор книги «Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета».
Идем на лекции 15–18 октября в «Порядок слов» (наб. Фонтанки, 15), расписание на сайте фестиваля в разделе «Лекторий».
Александра Шеромова