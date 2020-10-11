Азербайджан обвинил Армению в применении ракетной системы «Точка У» для удара по Гяндже
Вооруженные силы Армении применили ракетную систему «Точка У» для удара по городу Гянджа, в результате которого погибли девять человек, утверждает помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Армянскими вооруженными силами была применена ракетная система «Точка У». Они также пытались атаковать город Мингечаур, однако, к счастью, выпущенная ракета системы «Смерч» не разорвалась», — сказал Гаджиев в комментарии ТАСС.
Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели девяти и ранении 34 человек при ракетном обстреле этого второго по величине города республики.
9 октября на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и РФ была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян сообщил, что может обратиться к Армении с просьбой о признании независимости.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий.