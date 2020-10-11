FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +11
77.03р90.72р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
11.10.2020 13:28
0
Печать

Азербайджан обвинил Армению в применении ракетной системы «Точка У» для удара по Гяндже

Вооруженные силы Армении применили ракетную систему «Точка У» для удара по городу Гянджа, в результате которого погибли девять человек, утверждает помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Армянскими вооруженными силами была применена ракетная система «Точка У». Они также пытались атаковать город Мингечаур, однако, к счастью, выпущенная ракета системы «Смерч» не разорвалась», — сказал Гаджиев в комментарии ТАСС.

Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели девяти и ранении 34 человек при ракетном обстреле этого второго по величине города республики.

9 октября на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и РФ была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян сообщил, что может обратиться к Армении с просьбой о признании независимости.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний