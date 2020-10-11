Азербайджан обвинил Армению в применении ракетной системы «Точка У» для удара по Гяндже

Вооруженные силы Армении применили ракетную систему «Точка У» для удара по городу Гянджа, в результате которого погибли девять человек, утверждает помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.



«Армянскими вооруженными силами была применена ракетная система «Точка У». Они также пытались атаковать город Мингечаур, однако, к счастью, выпущенная ракета системы «Смерч» не разорвалась», — сказал Гаджиев в комментарии ТАСС.



Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели девяти и ранении 34 человек при ракетном обстреле этого второго по величине города республики.

