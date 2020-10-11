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11.10.2020 13:33
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«Невидимый театр» расскажет «неСказку» о домашнем насилии, молчании и свободе

13 октября в пространстве театра Karlsson Haus в формате work-in-progress покажут премьеру спектакля «No woman, No cry. НеСказка». (18+)

Фото: предоставлено театром

Спектакль «Невидимого театра» создан преимущественно женскими силами: Алессандра Джунтинти его ставит, сценографию придумывает Софья Матвеева, все роли сыграют актрисы Арина Лыкова и Анастасия Колесина. О домашнем насилии практически не говорят в официальных СМИ, театр и кино нередко обходят эту болезненную тему стороной. Меж тем статистика домашних преступлений говорит о том, что почти 40 процентов убийств женщин совершают их мужчины-партнеры. В «No woman, No cry» будут задавать вопросы, на которые вряд ли можно найти готовые ответы и тем самым закрыть тему: «почему такое вообще возможно?», «а мужчины также страдают от домашнего насилия?», «что это такое «эмансипация»?», «что значит — свобода?», «почему все молчат?» И еще много других вопросов, которые поначалу кажутся никак не связанными друг с другом, но возникали и формулировались во время работы над премьерой.

Драматического текста в общепринятом понимании здесь не будет, но будет попытка диалога о настоящей проблеме. 75% пострадавших от домашнего насилия в России — женщины, а значит, есть острая необходимость говорить об этом и спрашивать, потому что еще есть и желание быть счастливыми и любить без страха.

Начало в 20.00 по адресу: Фурштатская ул., 3.

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

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