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11.10.2020 13:05
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Врач из «Сколково» расскажет о современных диетах и научит питаться «по науке»

Плохие новости: алкоголь вреден, даже если «чуть-чуть». Хорошие новости: кофе не только не вреден для сердца, но и может спасти от инсультов-инфарктов — если в правильной дозировке. 12 октября в «Прямой речи» врач Ярослав Ашихмин расскажет, что значит сегодня «питаться научно». Смотрим из Москвы трансляцию. 16+

Фото: pixabay.com

Ашихмин — терапевт и кардиолог, обычно рассказывает про ишемическую болезнь и мерцательную аритмию. Но еда — это ведь про то же: может привести к сердечным болезням, может увести от них. Ашихмин уверяет, что половину биологических добавок, которые мы принимаем «для здоровья», можно смыть в унитаз. Какие-то диеты характеризует как «сумасшедшие», другие называет «эффективными, но вредными» — в том смысле, что похудеть-то похудеешь, но и здоровье подкосишь. И уверяет, что далеко-далеко не всем нужно искать в магазине безглютеновый хлеб. Ашихмин — советник гендиректора Фонда международного медкластера «Сколково», и если он говорит, что появились «новые безопасные препараты» от ожирения, это, пожалуй, надежду внушает. Расскажет, как выглядел бы наш обед, если бы мы питались «по науке», какие продукты обязательно бы были на столе, а каких там быть не должно ни при каких обстоятельствах.

Лекцию «Про питание: нескучно и научно» 12 октября устраивает московская «Прямая речь». Начало в 19.30.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com

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