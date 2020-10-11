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11.10.2020 12:03
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Машины в воде, дворы в тумане. Разлив кипятка в Московском районе не дал поспать автовладельцам

Машины в воде, дворы в тумане. Разлив кипятка в Московском районе не дал поспать автовладельцам

Локальный туман и перемещение бригад экстренных служб в нём ночью 11 октября наблюдали жители домов на пересечении улицы Орджоникидзе и проспекта Космонавтов. Причиной стал прорыв трубы, пар заволок дворы. Видео с места происшествия очевидцы выложили в паблике «ДТП и ЧП» и отметили, что в кипятке оказались припаркованные машины. У некоторых в горячей воде колёса почти целиком.

Как пояснили «Фонтанке» в «Теплосети», аварийные бригады обнаружили дефект у дома № 52 по проспекту Космонавтов и оперативно отключили участок трубопровода. Перебоев с подачей горячей воды в близлежащих домах не было. На первый взгляд машины не пострадали.

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Комментарии (1)

Serg_I
Готовый к зиме на 100% город пробное протапливание рвёт на куски, что же зимой будет...
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