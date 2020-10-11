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11.10.2020 10:45
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Такси с пассажирами пострадало в ДТП на Невском. Водитель «Поло» ехал на красный

Такси с пассажирами попало в ДТП на пустом Невском проспекте. Машину подбил ехавший на красный водитель «Поло».

Как стало известно «Фонтанке», такси попало в аварию утром 11 октября на пересечении с Садовой улицей. Видеозапись показывает, что автомобиль в цветографии «Яндекс.Такси» выехал на перекресток по разрешающему сигналу светофора, а «Фольксвагену Поло» горел красный.

Машины серьезно пострадали. Данные о травмах участников ДТП и пассажиров не поступали.

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Комментарии (2)

jump
а белый поло , нарушитель - разве не такси?
Vitaly Peterburg
А когда едешь за рулём, по сторонам смотреть сейчас вообще не принято?
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